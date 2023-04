Aktuell Land

Stuttgarts Millot: Gedanken an Frankreich, Lob für Hoeneß

Mittelfeldspieler Enzo Millot vom VfB Stuttgart kann sich perspektivisch auch eine Rückkehr nach Frankreich vorstellen. »Ich komme aus Paris. Deswegen wäre es natürlich schön, eines Tages auch mal in der französischen Liga zu spielen«, sagte der 20-Jährige im »Bild«-Interview. »Da gibt es nicht nur Paris Saint-Germain, sondern es ist generell eine starke Liga.« Millot war im Sommer 2021 von der AS Monaco zum Fußball-Bundesligisten gewechselt, sein Vertrag dort läuft bis 2025. Bei den Monegassen hatte er überwiegend im Nachwuchs und in der Reserve gespielt - und nur zweimal in der Ligue 1.