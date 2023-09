Aktuell Land

Stuttgarts Endo-Nachfolger Stiller: »Ich weiß, was ich kann«

Der Abgang von Wataru Endo spornt Angelo Stiller vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart an. »Ich verspüre einen positiven Druck«, sagte der Mittelfeldspieler in einem Interview des Fernsehsenders Sky. »Ich weiß, was Endo hier geleistet hat. Dass er hier zur Legende geworden ist, steht außer Frage. Ich bin Angelo Stiller und weiß, was ich kann. Ich bin mehr der spielerische Typ und will der Mannschaft mit meinen Stärken helfen. Trotzdem laufe ich viel und führe viele Zweikämpfe.«