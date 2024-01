Aktuell Land

Stuttgarter Wilhelma freut sich über Ferkel

Bei den Hirschebern in der Stuttgarter Wilhelma tappst derzeit ein kleines Ferkel der Gattung durchs Gehege. Wie der Zoologisch-Botanische Garten am Montag mitteilte, ist der Schweine-Sprössling an wärmeren Wintertagen mit seiner Mutter auf Erkundungstour in seinem neuen Zuhause zu sehen.