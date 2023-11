Stuttgarts Krystal Rivers (l) in Aktion. Ihr Team hat in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert.

Zum Auftakt der Gruppe D hatten die Stuttgarterinnen bereits beim polnischen Vertreter PGE Rysice Rzeszów verloren. Ihre Ausgangslage hat sich nun also weiter verschlechtert. Das nächste Europapokal-Spiel für die Schwäbinnen steht am Dienstag, 28. November, bei Asterix Avo Beveren in Belgien an.

Spielplan Allianz MTV Stuttgart