Volleybälle liegen in einer Halle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bangen mussten die Stuttgarterinnen aber dennoch. Denn erst am späten Abend stand fest, dass sie durch die 1:3-Niederlage von PGE Rysice Rzeszów bei Imoco Volley Conegliano in Italien noch auf den zweiten Rang in Pool D nach vorn rücken - dank des besseren Punkteverhältnisses.

Statistik