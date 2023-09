Aktuell Land

Stuttgarter Torfestival im Testspiel gegen St. Gallen

Der VfB Stuttgart hat den nächsten hohen Sieg eingefahren. Die Schwaben bezwangen den Schweizer Erstliga-Club FC St. Gallen in einem nicht-öffentlichen Testspiel am Freitag mit 8:3 (3:1). In der Fußball-Bundesliga hatte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß zu Hause gegen Bochum und Freiburg zuletzt jeweils mit 5:0 gewonnen.