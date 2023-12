Stuttgarter Handballer sechs Wochen ohne Röthlisberger

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss verletzungsbedingt etwa sechs Wochen auf Rückraumspieler Samuel Röthlisberger verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Bänderverletzung an der Hand zugezogen und verpasse damit auch die EM-Teilnahme mit den Eidgenossen im Januar in Deutschland, teilte der Tabellen-16. am Freitag mit. Der 27-Jährige müsse operiert werden.

»Die Situation ist natürlich schwierig für uns«, sagte TVB-Trainer Michael Schweikardt vor dem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag (19.00 Uhr). »Mit Samuel Röthlisberger und Jonas Truchanovičius fehlen uns zwei absolute Leistungsträger in der Abwehr. Egon Hanusz und Sascha Pfattheicher sind ebenfalls noch fraglich. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Lücken schließen und als Team noch enger zusammenstehen.«

