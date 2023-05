Aktuell Land

Stuttgart verpasst zweiten Sieg im Volleyball-Finale

Die Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart haben den zweiten Sieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft verpasst. Beim SC Potsdam zogen die Stuttgarterinnen am Samstag im zweiten Finalspiel mit 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 25:27) den Kürzeren. Potsdam glich damit in der Serie im Modus Best-of-Five aus, das erste Aufeinandertreffen hatten die Stuttgarterinnen mit 3:1 gewonnen. Bereits am Mittwoch treffen beide Teams in Stuttgart zum dritten Mal aufeinander.