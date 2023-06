Aktuell Land

Stuttgart verabschiedet Trio um Tomás: Holt Maglica zurück

Tiago Tomás, Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis werden in der kommenden Saison nicht mehr für den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Beim Portugiesen Tomás haben sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dazu entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Medienberichten zufolge soll sie 15 Millionen Euro betragen. »In erster Linie hat das finanzielle Hintergründe«, sagte Wohlgemuth in einer Mitteilung des Vereins am Donnerstagabend. »Aus sportlicher Sicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns.« Die auslaufenden Verträge von Aidonis und Coulibaly wurden nicht verlängert.