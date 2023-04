Stuttgart-Quiz lösen und Tickets für das Kesselfestival gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Beim Kesselfestival am 24. und 25. Juni in Stuttgart ist für jeden was dabei. Musikstars wie Apache 207, Clueso und Rea Garvey kommen auf den Cannstatter Wasen. Es gibt Sport- und Funsportbereiche zum Zuschauen und Mitmachen sowie ein interaktives Kinder- und Familienprogramm, einen Nachhaltigkeitsmarkt und eine zeitgemäße kulinarische Versorgung.

Wer beim Quiz der Woche alle Fragen beantwortet, kann das alles erleben. Zu gewinnen gibt es: 4x2 Kombitickets (Einlass an beiden Tagen), je 3x2 Family-Tickets für Samstag und Sonntag (Einlass für bis zu vier Personen aus einer Familie). Viel Erfolg!

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)