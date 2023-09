Aktuell Land

Stuttgart macht Bürgerbüro wegen Personalmangels zu

Nach dem Ärger um die Ausländerbehörde muss die Landeshauptstadt nun wegen Personalmangels auch das Bürgerbüro Süd schließen. Weil zwei Mitarbeiterinnen in näherer Zukunft dort nicht zur Verfügung stünden, werde man das Bürgerbüro Süd von Oktober bis Frühjahr 2024 schließen, wie ein Stadtsprecher bestätigte. »Damit unterschreitet die Organisationseinheit die Zahl der Köpfe, die man braucht, um das Bürgerbüro am Laufen zu halten«, sagte er. Die Aufgaben werde vorwiegend das Bürgerbüro Mitte übernehmen, was 1,8 Kilometer vom Bürgerbüro Süd entfernt sei.