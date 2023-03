Aktuell Land

Stuttgart im Tina-Turner-Fieber: Musical feiert Premiere

Starker Applaus und Jubelrufe für die Frau im Glitzerkleid mit der Retro-Frisur und der Rockröhre: Das Musical »Tina - Das Tina Turner Musical« hat am Donnerstagabend in Stuttgart vor 1800 begeisterten Zuschauern Premiere gefeiert - am Ende ging es zu wie auf einem Rockkonzert.