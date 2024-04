Aktuell Land

Stuttgart bewirbt sich als Spielort für Handball-WM 2027

Die Stadt Stuttgart möchte einer der Spielorte bei der Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland sein. Die Landeshauptstadt habe gegenüber dem Deutschen Handball-Bund ihr Interesse bekundet, teilte sie am Freitag mit. Demnach soll in der Porsche-Arena gespielt werden. Bei der vergangenen Europameisterschaft fanden die Partien in Düsseldorf, Mannheim, Berlin, München, Hamburg und Köln statt.