Aktuell Land

Sturm zieht über Baden-Württemberg: Keine größeren Schäden

Ein Sturmtief hat in der Nacht zum Montag wahrscheinlich keine größeren Schäden in Baden-Württemberg angerichtet. Zunächst wurden keine Sturmschäden gemeldet, wie eine Rundfrage bei den Polizeien des Bundeslands am Morgen ergab.