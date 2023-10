Studie: Hohe Arbeitsbelastung für Lehrer an Berufsschulen

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer.

Damit würden die Lehrer an beruflichen Schulen die reguläre Jahresarbeitszeit bei Beamten von 1804 Stunden um sieben beziehungsweise zwanzig Prozent überschreiten, hieß es weiter. Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbands, Thomas Speck, forderte die Politik auf, zeitnah gegenzusteuern, um die überhöhten Arbeitszeiten der Lehrkräfte und Schulleitungen zu senken. Um den Forderungen nach Entlastung Nachdruck zu verleihen, startet der Verband eine Online-Petition. An den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mit knapp 400 000 Schülern sind laut Statistischem Landesamt rund 22 000 Lehrkräfte beschäftigt.