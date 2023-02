Aktuell Land

Stromkasten in Tunnel fängt Feuer: Sperrung bis Monatsende

Nach einem Brand in einem Trafohäuschen am Donnerstag ist der Schlossbergtunnel in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) bis zum Ende des Monats voll gesperrt worden. Der Verkehr werde umgeleitet, teilte ein Polizeisprecher mit.