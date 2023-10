Aktuell Land

Stromausfall in Rastatt - Störung behoben

Vermutlich schadhafte Verbindungsstücke zwischen Stromleitungen haben am Montagvormittag in Rastatt zu einem Stromausfall geführt. Wenige Stunden später waren die Innenstadt und die betroffenen Stadtteile Ottersdorf, Plittersdorf und Wintersdorf wieder am Netz, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte.