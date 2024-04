Aktuell Land

Stroh fängt Feuer: Kuh muss eingeschläfert werden

In einem Stall in Fronreute (Kreis Ravensburg) hat sich Stroh entzündet, wodurch zwei Kühe schwere Brandverletzungen erlitten haben. Eine von ihnen musste eingeschläfert werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Ein Landwirt habe an dem Tag Kalk über den Boden gestreut und anschließend das Stroh darauf gelegt: Durch Feuchtigkeit kam es laut der Sprecherin zu einer chemischen Reaktion.