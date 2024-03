Aktuell Land

Strobl warnt vor terroristischen Trittbrettfahrern

Nach dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau hat Innenminister Thomas Strobl vor einer unverändert hohen Gefahr islamistischen Terrors auch in Baden-Württemberg gewarnt - und vor Nachahmer-Taten hierzulande. Es gebe eine »hohe abstrakte Gefährdungslage« durch islamistischen Terror, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Dass nun in einem gewissen Zeitraum keine Attentate realisiert werden konnten, dürfe nicht einlullen und in falscher Sicherheit wiegen. Strobl betonte aber auch, dass es derzeit keine konkreten Hinweise auf Anschläge in Baden-Württemberg gebe. Es sei zwar keine Panik, aber erhöhte Wachsamkeit weiterhin angesagt.