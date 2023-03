Aktuell Land

Strobl warnt nach Reutlingen vor der »Reichsbürger«-Szene

Nach dem Schuss auf einen Polizisten bei einer Durchsuchung im »Reichsbürger«-Milieu in Reutlingen hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl eindringlich vor der Szene gewarnt und ein weiteres konsequentes Vorgehen angekündigt. »Das sind staatsfeindliche, sehr gefährliche, gewaltbereite Leute, die auch eine hohe Waffenaffinität haben«, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch des Tatorts in Reutlingen.