Strobl: Wahlrechtsreform der Ampel »Schwächung des Südens«

CDU-Landeschef Thomas Strobl hält nichts von der geplanten Wahlrechtsreform der Ampel-Regierung im Bund. »Das ist eine Reform, die der Demokratie mehr schadet als sie der Demokratie nützt«, sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. »Hier wird ein neues Wahlrecht geschaffen, indem diejenige oder derjenige, der vom Volk gewählt wird, unmittelbar und direkt, dann nicht mehr ins Parlament einzieht.« Das könne besonders in den Großstädten, in den neuen Ländern und auch in Baden-Württemberg und Bayern erhebliche Auswirkungen haben, sagte Strobl. Dass die Reform »im Grunde genommen auch eine Schwächung des Südens darstellt, das ist ohne Zweifel so.«