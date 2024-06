Aktuell Land

Strobl: »Abschiebungen haben generalpräventive Wirkung«

Innenminister Thomas Strobl pocht nach der Messerattacke von Mannheim auf konsequentere Abschiebungen ausländischer Straftäter. Auch in Afghanistan gebe es sichere Gebiete, in die man Leute bringen könne, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Nun müsse endlich getan werden, was notwendig sei.