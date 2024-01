Aktuell Land

Streitendes Paar löst Polizeieinsatz aus: Mann droht Beamten

Wegen eines Streits zwischen einem Ehepaar ist es in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) in einem Mehrfamilienhaus zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Beamten seien wegen des Konflikts zwischen einem 47-Jährigen und einer 32-Jährigen von einer Bedrohungslage ausgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe sich der 47 Jahre alte Wohnungseigentümer am Montagabend geweigert, die Polizei in die Wohnung zu lassen. Zudem drohte er den Angaben zufolge den Beamten. Die Polizei ging von einer psychischen Ausnahmesituation des Ehepaars aus, weswegen weitere Kräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr gerufen wurden.