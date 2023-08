Aktuell Land

Streit zwischen zwei Männern endet mit Schüssen

Bei einer Auseinandersetzung in Hausach (Ortenaukreis) hat ein Mann durch zwei Schüsse einen 45-Jährigen verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die beiden gleichaltrigen Männer in der Nacht zum Samstag in einem Einfamilienhaus in Streit geraten. Nachdem der Verletzte dem Schützen die Waffe entreißen konnte, wurde er von einem Bekannten in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Er hatte Verletzungen am Bein. Der Verdächtige kam am Montag in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurden verschiedene Drogen gefunden. Der Grund der Auseinandersetzung ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt.