Streit: Zwölfjähriger mit Pfefferspray verletzt

Ein Zwölfjähriger ist bei einer Auseinandersetzung am Pforzheimer Hauptbahnhof leicht mit Pfefferspray verletzt worden. An dem Streit am Dienstagnachmittag waren insgesamt vier Kinder in Zweiergruppen im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren beteiligt, wie die Polizei mitteilte.