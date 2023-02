Aktuell Land

Streit um Straßenbeleuchtung: Wieder Lichter an in Tübingen

Die Stadt Tübingen darf die Straßenlaternen an Zebrastreifen nachts nicht stundenweise ausschalten, um Energie zu sparen. Das hat das Regierungspräsidium der Universitätsstadt am Freitag Tübingens Oberbürgermeister Palmer mitgeteilt. Damit endet der Streit um die Energiesparmaßnahme, die der OB angesichts der Energiekrise durchführen ließ. Nun sollen alle Straßenlichter in Tübingen nachts wieder leuchten, da die Beleuchtung an Zebrastreifen nicht gesondert angeschaltet werden kann. Die Stadtwerke seien gebeten worden, die Änderung so schnell wie möglich umzusetzen. Laut Weisung hat die Stadt dafür eine Woche Zeit.