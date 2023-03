Aktuell Land

Streit um Schließung von Spielhallen geht weiter

Der Verfassungsgerichtshof hat zwei umstrittene Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zu Spielhallen aufgehoben. Es muss nun erneut von dem in Manheim ansässigen Gericht entscheiden werden, ob die Unternehmen vorläufig öffnen dürfen oder nicht, wie eine Sprecherin des Verfassungsgerichtshofs am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.