Streit um Schlemmer-Erbe in Stuttgart vorerst entschieden

Im jahrelangen Rechtsstreit um das Erbe des Stuttgarter Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer (1888-1943) muss einer seiner Enkel einen Großteil der Werke an eine andere Enkelin zur Versteigerung freigeben. Das teilte das Stuttgarter Landgericht am Donnerstag mit. Es handele sich um rund 1000 Werke. In dem Nachlassstreit verlangte die Enkelin als Klägerin die Herausgabe von etwa 1600 Einzelstücken. Der Streitwert wurde mit 38 Millionen Euro beziffert. Beide Enkel nehmen für sich in Anspruch, das Erbe ihres Großvaters bewahren zu wollen.