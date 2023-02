Aktuell Land

Streit um Hubschrauber-Übungsstrecken beigelegt

Der Streit über Hubschrauber-Übungsstrecken der Bundeswehr im Altdorfer Wald, in dem ein großer Windpark entstehen soll, ist laut Baden-Württembergs Umweltministerium beigelegt. Alle Beteiligten hätten sich in dem Wald im Landkreis Ravensburg getroffen, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. »Demnach stehen den geplanten Windkraftanlagen keine militärischen Belange entgegen«, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte die »Schwäbische Zeitung« berichtet.