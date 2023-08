Aktuell Land

Streit - Kühe auf Feldweg: Tierhalter verletzt Autofahrer

Bei einem Streit um Kühe auf einem Feldweg im Allgäu ist ein 81 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann den Besitzer der Kühe in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) am Montag darauf angesprochen, dass dessen Tiere ihm auf dem Weg immer wieder vor den Wagen liefen.