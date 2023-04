Streit in Wohnkomplex endet mit Evakuierung und Großeinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zuvor war die Feuerwehr am Nachmittag über einen Brand in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Ochsensteige informiert worden, wie ein Sprecher auf Nachfrage der dpa sagte. Laut Polizei gab es außerdem Hinweise auf eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer dort wohnenden Familie. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass mindestens ein Auto in der Tiefgarage des Hauses angezündet worden war. Da aus dieser Zugang zu allen Wohnungen in dem Gebäudekomplex bestand, mussten alle Bewohner das Haus verlassen, wie der Sprecher sagte.

Der Mann habe versucht, sich Zugang zu der Wohnung der Familie zu verschaffen, hieß es weiter. Er sei schwer verletzt worden. Wie es zu seiner Verletzung kam und auf welche Weise er versucht hatte, in die Wohnung zu gelangen, war zunächst nicht bekannt. Unklar war auch, in welchem Verhältnis der Mann zu der Familie stand, was der Hintergrund der Auseinandersetzung war und wie das brennende Auto mit der Auseinandersetzung zusammenhing.

Die Bewohner des Wohnkomplexes konnten den Angaben zufolge nach zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Pressemitteilung