Streit in Unterkunft für Monteure endet tödlich

Weil er einen anderen Mann in einer Unterkunft für Monteure in Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) tödlich verletzt haben soll, ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll es am Samstag zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Die Gründe waren zunächst unklar. Beide lebten seit Wochen in der Unterkunft.