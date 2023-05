Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung in einer Geflüchtetenunterkunft in Sigmaringen ist ein Mann verletzt worden. Die Hintergründe des Streits vom Mittwochabend sind bislang unklar, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. An der Auseinandersetzung seien mehrere Menschen beteiligt gewesen. Wie schwer der Mann verletzt wurde, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen - er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.