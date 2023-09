Aktuell Land

Streit in Göppinger Innenstadt: Anzeigen und Menschenauflauf

Nach einem Streit in der Göppinger Innenstadt hat die Polizei mehrere Anzeigen und Platzverweise gegen die Beteiligten und rund 150 Schaulustige erteilt. Bei der Auseinandersetzung am Samstag am Apostelhof soll ein Mann Schüsse abgegeben haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Stimmung sei aufgeheizt und aggressiv gewesen.