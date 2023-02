Aktuell Land

Streit in Asylunterkunft: Mann mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) hat ein 25-Jähriger mehrmals mit einem Messer in den Oberarm eines 24-Jährigen eingestochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Opfer nach der Attacke am frühen Sonntagmorgen in das Polizeirevier geflüchtet. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber noch in der Nacht entlassen werden.