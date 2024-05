Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem eskalierten Streit zwischen zwei Männern ist ein 34-Jähriger im Landkreis Tuttlingen lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil am Freitag mitteilte. In einer Flüchtlingsunterkunft in Trossingen soll nach Polizeiangaben ein 19-Jähriger auf den Mann mit einem Messer eingestochen haben.

Zuvor sei es in einem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Daraufhin sei der 19-Jährige am Mittwoch auf den älteren Mann in einer Gemeinschaftstoilette mit einem Messer losgegangen und habe auf diesen eingestochen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der junge Mann soll zunächst in die Stadt geflohen sein. Dort hätten die Beamten ihn gefunden und festgenommen, heißt es von der Polizei. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten. Die genauen Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.

