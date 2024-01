Aktuell Land

Streit bei Veranstaltung in Festhalle mit 400 Gästen

Bei einer geschlossenen Veranstaltung in einer Festhalle in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) mit etwa 400 Gästen ist am frühen Montagmorgen ein Streit eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in die sich rund 200 Gäste verbal einmischten. Die Männer verschwanden den Angaben zufolge anschließend mit ihren Fahrzeugen.