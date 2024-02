Streik im Nahverkehr - »Dramatische Lage« an Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch die Parkmöglichkeiten am Krankenhaus waren am Mittwoch erschöpft. Mit diesen hätte das Krankenhaus immer wieder Probleme, sagte der medizinische Geschäftsführer Mark Dominik Alscher. Doch die Situation am Mittwoch beschrieb er durch den Streik als »einmalig«. Bis auf den Pragsattel habe sich demnach der Stau gezogen.

Schon lange will das Robert-Bosch-Krankenhaus laut Alscher neue Parkplätze bauen. Doch die Genehmigung lasse auf sich warten. Darum fordert der medizinische Geschäftsführer schnellere Genehmigungsverfahren.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus ist eine der größten Notaufnahmen in Stuttgart. Rund 300 Notfälle gibt laut den Angaben hier pro Tag.