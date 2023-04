Aktuell Land

Streik beendet: Regionalverkehr im Südwesten läuft an

Der bundesweite Warnstreik bei der Deutschen Bahn und weiteren Unternehmen ist beendet - und auch im Südwesten läuft der S-Bahn- und Regionalverkehr nun wieder an. Es werde aber noch dauern, bis jeder Zug und jeder Lokführer dort sei, wo er sein müsse, sagte ein DB-Sprecher am Freitag in Stuttgart. Reisende und Pendler müssten bis zum Nachmittag mit Einschränkungen rechnen.