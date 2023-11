Streich wünscht Ginter DFB-Rückkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Innenverteidiger Ginter im Juni gegen die Ukraine (3:3). Bei den folgenden zwei Partien in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) kam der 29-Jährige nicht zum Einsatz, seither wurde er nicht mehr nominiert. Für den Sport-Club stand Ginter in dieser Saison in 16 Begegnungen auf dem Platz.

Zur Lage der extrem strauchelnden DFB-Elf mochte sich Streich indes nicht äußern. »Es sagen ja sowieso alle etwas darüber, da fehle dann gerade noch ich«, sagte er. In den beiden jüngsten Länderspielen kassierte Deutschland gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) zwei weitere Rückschläge auf dem Weg zur Europameisterschaft im eigenen Land im kommenden Jahr.

