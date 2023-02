Aktuell Land

Streich versteht Aytekin, sieht Karten aber kritisch

Coach Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat nach der Roten Karte gegen Bo Svensson im DFB-Pokal sowohl Verständnis für seinen Trainerkollegen vom 1. FSV Mainz 05 als auch für Schiedsrichter Deniz Aytekin geäußert. »Es ist wichtig, dass wir uns nicht leiten lassen emotional und die Klappe halten«, sagte Streich am Donnerstag. Svensson habe sich aber auch entschuldigt. Das sei gut und Aytekins Platzverweis »nicht überzogen« gewesen. Svensson hatte das Unparteiischen-Gespann in der Schlussphase des Pokal-Achtelfinals gegen den FC Bayern München (0:4) am Mittwoch gefragt, ob es blind sei, und war daraufhin des Innenraums verwiesen worden.