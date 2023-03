Streich verlängert in Freiburg: »Bleiben auf unserem Weg«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kulttrainer Christian Streich will den zuletzt sehr erfolgreichen Weg mit dem SC Freiburg in der kommenden Saison fortsetzen. Der 57-Jährige hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten und Europa-League-Teilnehmer einmal mehr verlängert. Damit wird der gebürtige Südbadener im Sommer in seine 13. Saison mit dem Sport-Club gehen und wieder ein Stück näher an den Rekordtrainer Volker Finke heranrücken. Zwischen 1991 und 2007 coachte Finke die Breisgauer 16 Jahre lang.

»Das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft. Wir bleiben auf unserem Weg«, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier am Dienstag. Mit Streich verlängerten auch die Co-Trainer Patrick Baier, Florian Bruns und Julian Schuster ihre Verträge, sodass das Trainerteam komplett zusammenbleibt. Zur neuen Laufzeit machte der Verein wie üblich keine Angaben, Streich verlängert seinen Kontrakt in der Regel jedoch um jeweils ein Jahr.

»Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen«, sagte er. »Die Konstellation hier ist besonders und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können.«

Unter Streich feierten die Freiburger im vergangenen Jahr eine ihrer erfolgreichsten Spielzeiten. Erst an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen verspielten sie die erstmalige Qualifikation für die Champions League. Mit Rang sechs gelang jedoch der Einzug in die Europa League, wo der Club am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) Juventus Turin zum Rückspiel im Achtelfinale erwartet. Zudem erreichten die Badener erstmals das Finale des DFB-Pokals, in dem sie aber RB Leipzig im Elfmeterschießen unterlagen. Aktuell stehen sie in der Bundesliga auf dem fünften Tabellenplatz sowie im Pokal-Viertelfinale.

Streich, der frühere Freiburger Jugendtrainer und Leiter der Fußballschule, übernahm die Profis Ende 2011 in einer schwierigen Situation vom heutigen Co-Trainer der Nationalmannschaft, Marcus Sorg, und führte sie am Saisonende noch zum Klassenverbleib. Bereits am Ende der Saison 2012/2013 qualifizierte sich die Mannschaft für die Gruppenphase der Europa League. Auch als Folge der Zusatzbelastung stiegen die Freiburger in der folgenden Spielzeit aus der Bundesliga ab - hielten aber an Streich fest.

Nach einigen Aufs und Abs gehört der Verein im Oberhaus mittlerweile zum erweiterten Kreis der Topclubs. Zudem hat er sich dank einer Reihe von klugen Transfers sowie mit dem Umzug ins neue Stadion im Oktober 2021 auch finanziell erfolgreich weiterentwickelt.

