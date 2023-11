Aktuell Land

Streich (b)raucht erstmal Zigarette: »Extrem enttäuscht«

Kaum war der Schlusspfiff nach dem nervenaufreibenden Spiel bei RB Leipzig vorbei, da musste in den Katakomben erstmal seinen Puls herunterfahren. Der Trainer vom SC Freiburg gönnte sich nach der 1:3-Niederlage am Sonntagabend eine Zigarette am Mannschaftsbus, ehe er wieder zurück ins Stadion zu den Interviews ging. Bei der anschließenden Pressekonferenz gab der 58 Jahre alte Coach Einblick in seine Gefühlswelt. »Ich bin extrem enttäuscht. Heute wäre es möglich gewesen, wir haben jetzt so oft gegen Leipzig verloren. Heute wäre es echt möglich gewesen, am Ende hast du halt wieder nichts«, haderte Streich mit der erneut vergebenen Chance. Die Breisgauer blieben im zehnten Spiel hintereinander gegen Leipzig sieglos.