Streich beendet Pressekonferenz für Petersen

Christian Streich beendete die obligatorische Pressekonferenz kurzerhand selbst. Als der Cheftrainer des SC Freiburg seine Ausführungen zum 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend abgeschlossen hatte, fügte er an: »Kann ich uffhöre jetzt. Geht alle zum Nils. Dankeschön vielmals.« Fragen gab es deshalb keine. Gemeint war sein Stürmer Nils Petersen, der Mann des Abends. Der Stürmer hatte sich in seinem letzten Heimspiel als Fußballprofi mit einem Tor verabschiedet und wurde daraufhin euphorisch von Fans und Mitspielern gefeiert.