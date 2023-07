Streich über möglichen Jeong-Abschied: Wäre »schade«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart ist an Jeong interessiert. Unter VfB-Trainer Sebastian Hoeneß spielte der Südkoreaner einst schon in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Sein Vertrag beim SC läuft noch bis zum 30. Juni 2025. »Er hat in der letzten Saison nicht so viel Spielzeit gehabt«, sagte Streich über den 23-Jährigen. Jeong brachte es in der Liga zwar auf 26 Einsätze, spielte im Schnitt dabei aber nur rund 25 Minuten.

»Er ist jung, er will sich auf dem Platz zeigen«, sagte Streich über den Nationalspieler. Es sei für die Profis manchmal dann »schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen.«

