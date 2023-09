Streaming-Betrüger im Kreis Reutlingen: U-Haft für weiteren Verdächtigen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach der Großrazzia im Kreis Reutlingen und Umgebung wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Streaming-Betrugs ist ein weiterer Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 44-Jährige wurde im niedersächsischen Nordhorn festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.

Ermittler fanden bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Freitag Beweismittel und Daten zu Kryptowährung in niedriger fünfstelliger Höhe. Damit befinden sich mittlerweile sieben Verdächtige in Untersuchungshaft.

Polizeibeamte hatten Anfang September zwölf Objekte im Kreis Reutlingen und Umgebung durchsucht. Eine Betrügerbande soll die Inhalte von Pay-TV-Sendern entschlüsselt und gegen eine Gebühr über eigene Server zum Streaming angeboten haben. Der Schaden soll Schätzungen zufolge mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Wie genau der nun in Niedersachsen festgenommene Verdächtige daran beteiligt gewesen sein soll, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht angeben. (pol)