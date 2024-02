Aktuell Land

Streamer konsumiert Drogen und bekommt Besuch von Polizei

Ein Mann hat während eines Livestreams Drogen konsumiert und ist später in seiner Wohnung in Dörzbach (Hohenlohekreis) von der Polizei festgenommen worden. Der 24-Jährige soll sich äußerst rabiat gegen den Polizeieinsatz gewehrt haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Unter anderem habe er die Beamten geschlagen, getreten, versucht zu kratzen und habe einen Polizisten am Finger gepackt und diesen umgedreht. Der Polizist erlitt eine leichte Verletzung, konnte aber seinen Dienst fortsetzen.