Ein Puck fliegt in ein leeres Eishockey-Tor.

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Die waren von Anfang an bereiter als wir. Wir haben keine Antwort gefunden«, sagte Straubings Co-Trainer Rob Leask bei MagentaSport. Die erste Viertelfinalpartie hatte Straubing noch 5:2 gewonnen. Zum Einzug ins Halbfinale sind vier Siege notwendig. Das nächste Spiel findet am Freitag wieder in Straubing statt. »Wir müssen dann geradliniger spielen, mehr auf den Körper spielen«, sagte Leask.