Aktuell Land

Straftäter aus Illerkirchberg erneut vor Gericht

2019 vergewaltigte er ein 14-Jährige, nun steht der verurteilte Straftäter aus Illerkirchberg erneut vor Gericht. Voraussichtlich am kommenden Dienstag soll am Amtsgericht Ulm verhandelt werden. Es geht um einen Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, wie ein Richter am Freitag mitteilte. Zuerst hatte die »Südwest Presse« darüber berichtet.