Strafrechtsexperte: Gewahrsam in Mannheim wohl rechtmäßig

Dass die Polizei nach der Protestaktion der Gruppe Letzte Generation am Samstag in Mannheim elf Menschen in Gewahrsam genommen hat, war nach Einschätzung eines Rechtsexperten gerechtfertigt. »Voraussetzung ist, dass von dem Aktivisten eine Gefahr ausgeht oder ein Straftatverdacht besteht«, erklärte Strafrecht-Professor Matthias Jahn von der Goethe-Universität Frankfurt am Donnerstag. »In dem Mannheimer Fall dürfte die Polizei den Anfangsverdacht einer Nötigung anderer Straßenverkehrsteilnehmer gesehen haben, die die Brücke überqueren wollten.«